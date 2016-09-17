Главная

Французский депутат жестко отчитал власть Украины за коррупцию и отсутствие реформ

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 19:55 Новость: тема тэги гео
Leljush
Член Комитета по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции Пьер Лелуш, выступая на так называемом «ялтинском саммите» в Киеве: «Мир, Европа и Украина: штормы перемен», жестко раскритиковал украинскую власть за коррупцию и отсутствие реформ.

«Я – один из тех немногих французских политиков, которым небезразлична Украина, сказал Пьер Лелуш. - 13 лет назад, во время Оранжевой революции, я был единственным французским политиком на Майдане Независимости. Но позвольте сказать, как все выглядит в Европе. Что мы слышали на этом форуме, на панели, где обсуждались экономические реформы? Коррупция, коррупция. Это не вдохновляет тех, кто ждет снятия санкций. Что я скажу французским крестьянам, у которых теперь нет рынка? Что они должны ждать, пока Верховная Рада примет, наконец, нужные решения, и мы должны давить на Россию и на Раду? Да, мы должны работать, чтобы шел минский процесс. Нужно ли нам, чтобы санкции были надолго, скажем лет на десять? Нужно ли нам посылать оружие в Украину? Я не говорю, что готов слать в Украину оборонное и наступательное оружие, потому что я вижу, что не это является проблемой. Проблема в Украине – внутренняя стабильность, способность нынешней власти вести реформы. Вы этого не делаете...»

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет