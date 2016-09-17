Печерский районный суд Киева разрешил МВД Украины проверку хозяйства Алены Притулы

Украинское издание «Главком» со ссылкой на решение Печерского районного суда в городе Киев сообщило: «Подчиненные главы МВД Арсена Авакова получили доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей в Пенсионный фонд всех структур, где фигурирует имя основателя "Украинской правды" Алены Притулы. Кроме общественной организации "Украинская правда", и частного предприятия "Украинская правда", в этот перечень попали ООО "Интернет Медиа" и общественная организация "Солидарные Медиа"».

В СМИ отмечают, что также полиция получила право ознакомиться с информацией о: работниках предприятий (фамилия, имя, отчество, год рождения, идентификационный код, период работы, занимаемая должность и т.п.) расшифровками налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов к декларации по НДС за период с 27 июля 2001 года по настоящее время в полном объеме; актами, составленными по результатам проведения плановых и внеплановых проверок указанных предприятий за последние 15 лет, если таковые проводились.

Примечательно, что следователи просили суд о предоставлении доступа к соответствующим документам за период с 2001 по 2016 годы. В то же время, Павел Шеремет начал сотрудничать с «Украинской правдой» только в 2012 году.

Суд просьбу следователей удовлетворил.

«Это обстоятельство подталкивает напомнить конфликт, который некоторое время продолжается между Арсеном Аваковым и народным депутатом Сергеем Лещенко в публичной плоскости. Бывший журналист "Украинской правды" неоднократно обвинял главу МВД в коррупционных действиях. Но после недавнего скандала вокруг покупки Лещенко элитной квартиры, депутат уже заявил о преследовании со стороны Авакова. Мол, подчиненные министра начали уголовное производство против нардепа-журналиста, видя в схеме приобретения жилья коррупционные признаки», — отмечает издание.

Напомним, что похожие по срокам давности (с 2001 г.) расследования проводятся и в Харькове, где фигурантами являются Геннадий Кернес и Михаил Добкин, давно уже находящиеся в конфликте с Арсеном Аваковым.