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Украинские националисты провели так называемую «перепись сепаратистов»

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 21:30 Новость: тема тэги гео
sajt
По предварительным подсчетам майданщиков, на территории Украины обитает 26 тысяч «сепаратистов», иначе говоря, людей, которые не боятся вслух говорить, что они думают о нынешней киевской власти.

Об этой «переписи» в эфире «Черноморской ТВ» рассказал адвокат Василий Мирошниченко. Он, в частности, сообщил, что по данным созданного в 2015 году ресурса «Separatist Club», на Украине находится 26 тысяч «сепаратистов». По словам Мирошниченко, у Службы безопасности Украины пока нет времени, чтобы разобраться со всеми этими «врагами», но это — дело недалекого времени.

«26 тысяч лиц, которые были зафиксированы на сайте «Separatist Club», не прячутся, они хвастаются с оружием в руках или хвалят тех, кто стреляет в «укров». Эти люди сознательно это делают и, соответственно, до них очередь дойдет», — заявил украинский адвокат.

Мирошниченко также сказал, что за последнее время сотрудники СБУ задержали несколько десятков «сепаров». Каждое такое задержание заканчивалось обменом (!) на военнослужащих украинской армии, попавшим в плен на Донбассе. То есть, украинский адвокат в прямом эфире признал то, о чем давно говорят власти ДНР и ЛНР: украинские силовики задерживают мирных граждан, чтобы обменивать их потом на своих военных, уничтожавших Донбасс в ходе так называемой «АТО» и попавшим в плен к ополченцам донецких республик.

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