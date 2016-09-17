Тишина на Донбассе относительная: ВСУ продолжают нарушать объявленное в очередной раз перемирие

Жители центральных районов Донецка этим субботним вечером слышат разрывы от выстрелов, доносящиеся с северной стороны города (сторона Ясиноватой и аэропорта).

В ночь на субботу, 17 сентября, ВСУ дважды обстреляли из минометов район промышленной зоны города Ясиноватая. Подразделения противника вели огонь с позиций в районе оккупированной ВСУ Авдеевки. В общей сложности в ходе обстрела Ясиноватой украинские оккупанты выпустили 10 мин.

«Вечером 16 сентября украинская сторона дважды обстреляла из минометов калибра 82 мм территорию промзоны под Ясиноватой. Первый обстрел зафиксирован в 20.55, второй — в 22.05», — сообщили в Минобороны ДНР.

Кроме того, ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево на севере Горловки. «В районе 22 часов было порядка девяти прилетов 82-мм мин, а потом все стихло. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.