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Тишина на Донбассе относительная: ВСУ продолжают нарушать объявленное в очередной раз перемирие

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 21:44 Новость: тема тэги гео
minomet
Жители центральных районов Донецка этим субботним вечером слышат разрывы от выстрелов, доносящиеся с северной стороны города (сторона Ясиноватой и аэропорта).

В ночь на субботу, 17 сентября, ВСУ дважды обстреляли из минометов район промышленной зоны города Ясиноватая. Подразделения противника вели огонь с позиций в районе оккупированной ВСУ Авдеевки. В общей сложности в ходе обстрела Ясиноватой украинские оккупанты выпустили 10 мин.

«Вечером 16 сентября украинская сторона дважды обстреляла из минометов калибра 82 мм территорию промзоны под Ясиноватой. Первый обстрел зафиксирован в 20.55, второй — в 22.05», — сообщили в Минобороны ДНР.

Кроме того, ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево на севере Горловки. «В районе 22 часов было порядка девяти прилетов 82-мм мин, а потом все стихло. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

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