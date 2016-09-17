По фактам преступлений укронацистов на Донбассе уже сформировано 407 дел

Специальная комиссия ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе сформировала 407 дел по фактам гибели и ранений мирных жителей. Об этом рассказала и.о. министра иностранных дел Республики Наталья Никонорова в ходе отчетного брифинга в Донецке. По ее словам, материалы были собраны по фактам преступлений украинских оккупантов, совершенных за период с июня 2014 года по июль 2016 года.

«За три месяца сформировано 407 дел. Из них по погибшим гражданским лицам — 187, погибшим детям — 5, раненым гражданским лицам — 191, раненым детям — 22, а также по двум незаконно удерживаемым лицам», — сообщила Никонорова.

Все эти данные планируется использовать в международных судах в качестве доказательств преступлений, совершенных украинскими боевиками против мирных жителей Донбасса.

Напомним: спецкомиссия была создана по распоряжению главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Ее цель — сбор и документация фактов преступлений против человечности и военных преступлений ВСУ на территории Республики.