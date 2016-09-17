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56-й гуманитарный конвой скоро прибудет на Донбасс

опубликовано alex1943 в Сб, 17/09/2016 - 23:22 Новость: тема тэги гео
56 konvoj
В пресс-службе МЧС сообщили, что МЧС России формирует 56-ю автоколонну с гуманитарной помощью на оккупированный Донбасс. 17 сентября автомобили с грузом отправились из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область.

Гумконвой будет формироваться на базе Донского спасательного центра МЧС, где к грузовикам из Ногинска присоединятся машины из других регионов.

На Донбасс доставят продукты питания, стройматериалы и предметы первой необходимости.

Напомним, последний российский 55-й гумконвой прибыл на Донбасс 25 августа.

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