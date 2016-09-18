Сводка событий в Сирии за 16-17 сентября 2016 года

Самолеты коалиции - два F-16 и два A10 вошли в воздушное пространство Сирии из Ирака в период 17:00-17:50 и осуществили 4 удара по позициям Сирийской Арабской армии в провинции Дейр-эз-Зор в районе Jebel Thardeh.Жертвами авиаудара стали не менее 62 военнослужащих, около 100 человек получили ранения. Сразу после удара боевики ИГ перешли в наступление.

Центральное командование ВС США в специальном заявлении признало, что американская коалиция нанесла удары с воздуха по позициям сирийских войск под городом Дейр-эз-Зором, но заявило, что предупреждало о них Москву и прекратило атаку, когда Россия сообщила о нахождении в районе армии Сирии.

«Сегодня самолеты коалиции нанесли удар южнее Дейр-Эз-Зора в Сирии. Силы коалиции считали, что они наносят удар по боевым позициям ИГ, которые они отслеживали на протяжении значительного времени перед ударом. Авиаудары коалиции были остановлены немедленно, как только официальные лица коалиции были проинформированы российскими официальными лицами, что, возможно, личный состав и машины, по которым наносился удар, принадлежали сирийской армии», – говорится в заявлении командования коалиции.

«Место удара находится в районе, где коалиция наносила удары в прошлом, и члены коалиции в объединенном центре военных операций ранее информировали российских коллег о предстоящем авиаударе. Не является чем-то необычным, чтобы центр воздушных операций коалиции общался с российскими официальными лицами в рамках профессиональной вежливости и чтобы избежать конфликтов между самолетами коалиции и России, хотя такие контакты не требуются нынешним меморандумом о взаимопонимании о безопасности полетов. В Сирии – сложная ситуация, где есть разные военные силы и боевики, находящиеся поблизости друг от друга, но силы коалиции не стали бы сознательно наносить удары по известным подразделениям сирийской армии. Коалиция рассмотрит этот удар и обстоятельства, при которых он был нанесен, чтобы увидеть, можно ли извлечь из этого уроки», – говорится в сообщении американских военных.

В Минобороны России заявили, что ждут разъяснений от возглавляемой США коалиции в связи с ударами по войскам Асада в Сирии. ВКС РФ продолжат наносить удары по боевикам ИГ в районе Дейр-эз-Зора и оказывать поддержку сирийским войскам, добавили в российском оборонном ведомстве.

Воздушно-космические силы России не применялись во время инцидента с атакой ВВС США на вооруженные силы Сирии, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. "Хочу подчеркнуть, что в данном районе в данное время ВКС РФ не применялись. Полагаем, что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможным ввиду незнания обстановки американской стороной и нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии", — сказал он.

Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что атака ВВС американской коалиции под Дейр-эз-Зором ставит под удар договоренности по Сирии, как по линии «Международной группы поддержки Сирии» и Совбеза ООН, так и на двусторонней российско-американской основе. «Мы стали свидетелями вот этих ударов. Они ставят не просто под вопрос, они ставят, извините за тавтологию, под удар все, что было до этого международным сообществом как по линии МГПС, как по линии Совбеза ООН, так и на двусторонней основе», – заявила Захарова. «Мы исходим из того, что за последние полгода международному сообществу удалось сделать очень многое для того, чтобы сирийское урегулирование действительно могло быть реализовано. Сделано практически невозможное – были запущены два трека, параллельно, речь шла о политическом урегулировании и о борьбе с терроризмом. Были приняты документы по линии «Международной группы поддержки Сирии», которые затем прошли одобрение Совбеза ООН… Были достигнуты российско-американские договоренности, целый пакет документов о том, как вести совместную борьбу с терроризмом», – напомнила она.

Москва созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как авиация международной коалиции произвела удары по позициям сирийской армии, в результате которых погибли десятки военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России. «У постоянного представителя России при ООН есть поручение о срочном созыве Совбеза по данному вопросу. Мы требуем от Вашингтона объяснений, полных и детальных. Это объяснения должны быть даны в Совбезе ООН», — заявила Захарова.

Власти Сирии направили в Совбез ООН два письма с требованием осудить авиаудары коалиции США по позициям сирийских войск в пригороде Дейр-эз-Зор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пояснил, почему США не хотят обнародовать российско-американское соглашение по сирийскому урегулированию. «Наши американские партнеры всегда и везде выступают за открытость и транспарентность, но для меня нет ничего удивительного, что в данном случае они отходят от этого своего постулата. Это связано с трудностями, с которыми сталкиваются США на сирийском треке – они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным правительством Башара Асада, но это очень опасный путь, опасное направление развития событий. Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же грабли», — подытожил президент. Президент отметил, что Россия не будет разглашать соглашение без согласия американских партнеров.

Президент США Барак Обама встретился с членами Совбеза ООН. Глава Белого дома заявил, что США не будут сотрудничать с Россией по Сирии, если в стране не прекратится насилие. Также Обама заявил, что озабочен блокированием гуманитарной помощи, которое осуществляет сирийский режим.

По словам Обамы, действие соглашения с Россией не будет продлено до тех пор, пока в Сирии в течение 7 дней не будет непрерывно снижаться насилие и в течение такого же времени не будет обеспечен гуманитарный доступ.

Госсекретарь США Джон Керри заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США не будут создавать с Россией центр для координации ударов в Сирии, пока не обеспечен гуманитарный доступ, сообщили в Госдепе. «Секретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты представят Центр по координации с Россией только после того, как согласованные условия для гуманитарного доступа будут обеспечены», - передает РИА «Новости» сообщение Госдепа.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин усомнился, что резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей России и США по Сирии будет принята, так как Белый дом не готов обнародовать детали соглашения. По этой же причине 16 сентября не состоялось заседание Совбеза по Сирии: «США не готовы поделиться документами с членами Совета Безопасности и даже детально их описать. Мы не можем просить членов Совета поддержать документ, содержание которого они не знают». При этом Чуркин назвал такую позицию США странной, «которая не позволяет провести брифинг и продвинуться с резолюцией».

Разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, подлетел к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Самолет также пролетел над акваторией, где, предположительно, находятся боевые корабли постоянного оперативного соединения ВМФ РФ на Средиземном море.

США и подконтрольные ей отряды сирийской оппозиции по-прежнему не выполняют свою часть российско-американских договоренностей по Сирии, сообщил первый заместитель начальника ГОУ Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.

«По итогам пятого дня перемирия констатируем, что только российская и сирийская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства. В инициативном порядке Россия продлевала режим прекращения боевых действий на 48 часов, а вчера он был продлен еще на 72 часа», - сообщил Виктор Познихир. Он добавил, что «Соединенные Штаты и подконтрольные им, так называемые умеренные группировки не выполнили ни одно из обязательств, взятых на себя в рамках женевских договоренностей».

По его словам, неоднократные обращения к американской стороне остаются без ответа, в результате чего «возникают сомнения в способности США оказывать влияние на подконтрольные им отряды умеренной оппозиции и готовности в дальнейшем обеспечивать выполнение женевских соглашений».

«Российская Федерация прилагает все возможные усилия для того чтобы удерживать правительственные войска от ответного применения военной силы. Если американская сторона не примет должных мер по выполнению своих обязательств в рамках соглашения от 9 сентября, то вся ответственность за срыв режима прекращения боевых действий на территории Сирии будет лежать на США», - резюмировал начальник ГОУ Генштаба.

США уклоняются от проведения запланированных телефонных разговоров по Сирии, заявил начальник Центра по примирению в Сирии Владимир Савченко. «Ни на одно наше письменное обращение к американским коллегам с информацией о нарушениях режима прекращения боевых действий вооруженными формированиями, подконтрольными США, ответа не последовало. Более того, американская сторона уклоняется от проведения телефонных переговоров, в том числе спланированных заранее, как это было вчера. Это свидетельствует о том, что США не владеют ситуацией в Сирии и не готовы принимать меры по принуждению подконтрольных им боевиков к выполнению режима прекращения боевых действий», - передает его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что сирийские власти блокируют доставку гуманитарной помощи в страну. «Режим Асада не выполняет запросы на доставку гуманитарной помощи… Он блокирует ее доставку»,— заявил Эрнест.

«Для объективного контроля выполнения режима прекращения огня и отвода сирийских войск в этих районах Алеппо, Минобороны России со вчерашнего дня ведет прямую трансляцию с видеокамер на земле и беспилотника в воздухе. Кстати, там же круглосуточно в воздухе находятся ещё три американских беспилотника. Однако наши партнеры в Вашингтоне почему-то четвертый день «стесняются» рассказывать о реальных действиях подконтрольных им «оппозиционеров» в районе трассы «Кастелло». Да и вообще играют роль каких-то сторонних наблюдателей за происходящим», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, вопрос принципиальной способности выполнения режима прекращения огня «умеренной оппозицией» остается открытым. «Все попытки наших американских партнеров продемонстрировать миру хоть какую-то управляемость своих «оппозиционеров» в Сирии пока безуспешны. И хотя соглашение о режиме прекращения огня является двусторонним, - его реальным выполнением занимается только одна сторона», - отметил он.

«Таким образом, де-факто в Алеппо сегодня существует только одна сторона, готовая вести переговоры, соблюдать режим прекращения огня и отводить войска для прохождения гуманитарных колонн ООН – это сирийская правительственная армия. Второй же стороны – «умеренных оппозиционеров», об организованности и подконтрольности которых так много рассказывали, судя по всему, нашим американским партнерам найти в Алеппо пока не удается», - подытожил Конашенков.

В ходе визита начальника Генштаба России, генерала Валерия Герасимова в Анкару было указано на незаконность действий турецкой армии в Сирии. В ходе встречи Валерий Герасимов указал начальнику турецкого Генштаба генералу Хулуси Акару на нелегитимность действий турецких вооруженных сил в Сирии. Кроме того, до турецкой стороны были доведены возможные военные и политические риски в случае затягивания или дальнейшего расширения масштабов операции "Щит Евфрата".

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 627. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 69.

За сутки зафиксировано 55 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (27), Дамаск (11), Хама (7), Латакия (6), Хомс (2), Эль-Кунейтра (1) и Деръа (1).Сутками ранее – 39 нарушений. Всего с начала возобновления режима прекращения боевых действий зафиксировано 199 его нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Сирийское правительство гарантирует прохождение гуманитарных конвоев по подконтрольной ей территории, однако до настоящего времени не решен вопрос обеспечения безопасности прохождения конвоев по территории контролируемой силами умеренной оппозиции, влияние на которую имеют только США.

Руководством Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в адрес главы межведомственной делегации США в Женеве У. Вуда направлено письмо с информацией о срыве умеренной оппозицией режима прекращения боевых действий. Сообщено также о скоплении боевиков на севере провинции Хама и возможных попытках проведения ими наступательных действий.

Российская сторона попросила американских коллег повлиять на руководство оппозиции, чтобы удержать их от опрометчивых действий, проинформировав о намерении командования сирийских правительственных войск в случае наступления боевиков принимать вынужденные соразмерные ответные меры.

Незаконные вооруженные формирования не приступили к синхронному с правительственными войсками отводу техники и вооружений от дороги «Кастелло», тем самым не выполнив свои обязательства в соответствии с российско-американскими договоренностями.

Отряды оппозиции используют установленный режим прекращения боевых действий для восстановления боеспособности и проведения перегруппировки в провинциях Алеппо, Хама и Хомс. При этом растет количество обстрелов с их стороны.

По этим причинам в Алеппо правительственные силы были вынуждены прекратить отвод войск и вернуть их на исходные позиции.

Так называемый «министр информации» ИГ уничтожен в Сирии в результате авиаудара коалиции у города Ракка.

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты - Шейх-Али-Кобтани, Брайдж-Эр-Рих, Эль-Хадер, кварталы Дар-Меньян, Эль-Махамед, Халаб-эль-Джалид, Лерамон, Эль-Халидия, Аз-Загра, Рамуси, Дахия-эль-Асад, Эль-Машарка, 1070, цементный завод, газовый завод, училище вооружения, КПП на дороге «Кастелло», крепость Карьят-Халаб, школу Атавари и торговый центр «Кастелло» в городе Аллепо.

Боевики «Джейш Аль-Фатех» безуспешно атаковали позиции правительственных войск на высоте Таль Умм Аль-Гара и возле трассы Ramouseh.

В городе Джераблус происходят боестолкновения между различными группами боевиков.

ВВС США нанесли ошибочный удар по дружественным боевикам к югу от приграничного населенного пункта Ар-Раи на севере провинции.

Этот инцидент произошел через несколько часов после стычки между группой американских спецназовцев и боевиками в н.п. Ар-Раи, в результате которой боевики изгнали американцев с их позиции под угрозой уничтожения.

Госдепартамент США осудил выдворение сирийской оппозицией американских военных. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби.

ИГиловцы в ходе атак н.п. Хирбель и Им-Хуш применили самодельные боеприпасы с хлором, отравления получили восемь человек.

Официально заявлено о начале 3-ей фазы операции "Щит Евфрата" и наступлении ВС Турции на город Аль-Баб.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила три тактические единицы, три боевые позиции, два туннеля, два командных пункта и минометную батарею ИГ.

Латакия. Боевиками обстреляны крепость Шиллиф и н.п. Нахшебба, Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Раша и район горы Абу-Али.

Хама. Огню из реактивных систем залпового огня и минометов подверглись населенные пункты Маан, Зор-Абу-Зайд, Эль-Махрук, Шаджар, Скандария, Хаджар, Махарда и аэродром в городе Хама.

ВВС САР нанесли авиаудары по позициям боевиков у города Uqayrbat и в районе газовых месторождений Аль-Шаер.

Хомс. В н.п. Манзуль доставлен гуманитарный груз, общей массой более двух тонн.

Незаконными вооруженными формированиями велся огонь из минометов и РСЗО по н.п Тейб-Гарбия и кварталам Баяза и Аля-Баси в городе Хомс.

ВКС РФ атаковали боевиков у н.п. Teit Ma'leh и Аль-Растан.

Дамаск. Боевики «Джейш аль-Ислам» и других группировок, вновь обстреляли из минометов н.п. Хауш-Эль-Хаят, Хауш-Эль-Фара, Джаубар, Хараста, Хауш-Насри, Хутейта-Эль-Джараш, Хауш-Харабу, больницу Ибн-эль-Валиди и ферму в населенном пункте Хан-Эш-Ших.

В районе Джобара Республиканской гвардией от боевиков очищено несколько зданий у электротехнической компании, почтового депо и мечети Tayba.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джуббайта-Эль-Хашаб.

Генерал-майор Иссам Захреддин, командир 104-й воздушно-десантной бригады Республиканской гвардии, прибыл из Дейр-эз-Зора в н.п. Хадер, чтобы оценить обстановку в этом районе.

Джихадисты вновь безуспешно штурмовали позиции правительственных войск на Голанских высотах.

Волонтер Красного Полумесяца Nadia Jreda (Фото 1) погибла в н.п. Han Arnabah в результате обстрела боевиками.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила три тактических подразделения, шесть боевых позиций, транспортное средство, два автомобиля, тайник с оружием и фронтальный погрузчик ИГ

Дейр-эз-Зор. Спецназ Сирийской Арабской армии отбил все позиции, занятые боевиками ИГ после авиаударов США по позициям САА.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила 15 маршрутов поставок (?), две нефтяные скважины, шесть нефтяных автоцистерн и бульдозер ИГ. У города Дейр-Эз-Зор - пять маршрутов поставок, восемь автоцистерн с нефтью и семь нефтяных скважин ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тренировочный лагерь, нефтяную скважину, нефтяную качалку и два резервуара для хранения нефти ИГ.