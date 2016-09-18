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В Харькове будут голосовать

опубликовано alex1943 в Вс, 18/09/2016 - 09:29 Новость: тема тэги гео
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Несмотря на запреты, в Харькове в воскресенье открылся избирательный участок в генеральном консульстве РФ, и власти города обеспечили безопасность для россиян, проживающих на Украине. Здание охраняют 500 полицейских и 200 бойцов Национальной гвардии. В городе на улице Максимилиановской (бывш.Ольминского), где расположено здание российского консульства, и прилегающих к нему улицах предприняты повышенные меры безопасности.
Кроме того, для предотвращения провокаций привлекли кинологов с собаками.
Желающих проголосовать проверяют ручным металлоискателем. Чтобы зайти внутрь, необходимо предъявить паспорт, который передают сотрудникам консульства через зарешеченную дверь. После изучения документа, человека пускают внутрь.
Без провокаций не обошлось, накануне около 20 активистов пикетировали консульство РФ в Харькове из-за намерений Москвы провести выборы в оккупированном Крыму. Участники пикета принесли гроб к зданию на Максимилиановской.
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