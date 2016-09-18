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Беженцы тоже разные бывают

опубликовано alex1943 в Вс, 18/09/2016 - 10:05 Новость: тема тэги гео
soloma
К сожалению, далеко не все наши земляки, которые покинули Донбасс и уехали на Украину, опасаясь боевых действий, ведут себя достойно. Иные из них стремятся мимикрировать в пронизанную националистической заразой среду и всячески поливают грязью свою родину на Юго-Востоке.

А беглецы из числа богатеньких буратин и вообще обосновались неплохо, обзавелись «скромными хатынками» в два-три этажа на живописных берегах Днепра. Впрочем, многие из них позаботились о запасном аэродроме ещё пять-десять лет назад.

А вот бывшим нашим украинофилам победнее киевская власть, словно в издёвку, предложила неподалёку от Киева построить Донецк-2. Добровольцы выкупили по сходной цене четыре гектара сельской земли, на которой планируют построить свои жилища. А поскольку такие материалы, как камень и дерево им не по карману, то вместо фундамента решили закладывать сваи, а вместо стен – соломенные брикеты. Такой себе соломенный городок.

А находятся и такие, что прочно обосновавшись на Украине и заделавшись щирыми украинцами, регулярно приезжают в ДНР где получают социальные выплаты, в дополнение к тем, что уже имеют в незалежной. При этом не забывая обзывать земляков террористами и колорадами.

Когда наши пенсионеры выбираются на Украину, то это действительно оправдано, поскольку те выплаты, которые они имеют в Республике, фактически не пенсии как таковые, а пособия в качестве государственной поддержки. А их законные пенсии, за которые они трудились десятилетиями, зажиливает Киев.


Василий Семёнов

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