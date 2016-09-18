Так с кем воюет в Сирии коалиция США?

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и порядка 100 человек получили ранения.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов. Самолеты возглавляемой США коалиции нанесли авиаудары по позициям сирийской армии. Об этом заявили представители командования ВС Сирии, передает Reuters.

Представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил, что самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям сирийской армии у сирийского города Дейр-эз-Зор в одноименной провинции. Заявление прозвучало в эфире государственного телевидения Сирии.

«Вежливый» Пентагон вдогонку выпустил официальное заявление в связи с авиаударом, в результате которого погибло 62 военнослужащих правительственных войск Сирии.

"В то время как мы пытаемся определить, был ли нанесен удар по ошибке, мы выражаем сожаление о гибели людей. Министерство обороны собирает информацию об авиуадаре коалиции США в Сирии. Как мы сообщали ранее, самолеты коалиции, проводящие операцию, считали, что целью удара были позиции ИГ в Дэйр-эз-Зоре", - отмечается в сообщении.

Представитель администрации президента США Барака Обамы также выразил сожаление в связи с "непреднамеренными жертвами". Соответствующее послание направлено через российскую сторону.

Они неоднократно «ошибались» когда бомбили гостиницу с журналистами и китайское посольство в Сербии, больницы в Афганестане. При этом, на плотный контакт по обмену информации с российскими военными в Сирии Пентагон не идет. Видимо, чтобы иметь возможность ошибаться и дальше.