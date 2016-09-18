Ротация украинских военных через Изюм и Славянск

Снижение на фронте боевой активности командование ВСУ использует для подвоза к линии разграничения боеприпасов и разного другого военного имущества, а также для некоторой ротации воинских контингентов, задействованных в «АТО».

Вечером 16 сентября около 19 часов через город Изюм по автомобильной трассе «Харьков - Ростов-на-Дону» в Славянск прибыли прибыл десяток грузовиков украинской армии.

Нагруженные кузова пяти автомобилей были покрыты брезентом. В кузовах остальных пяти грузовиков сидели украинские военные общим количеством до 150 человек.

Уже утром 17 сентября, чуть позже 7 часов, пять грузовых автомобилей ВСУ с личным составом на бортах двинулись через Краматорск и Дружковку в Константиновку.

Проезжая через Краматорск, этот «караван» повстречал «автопоезд» из шести грузовиков. Они следовали в обратном направлении: на Славянск и дальше, в северо-западном направлении, к Изюму. Количество украинских военных, вывозимых из зоны боевых действий, в этот раз было большим, чем тех, кого везли на войну. В сторону Изюма военное командование «ротировало» около 200 своих подчиненных.