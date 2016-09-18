В Бердянск отправили снаряды, торпеды и инструкторов

По приказу командования ВСУ, в расположение гарнизон военно-морских сил бывшей Украины, базирующегося в Бердянске, доставлены снаряды для мелкокалиберных пушек и торпеды.

Снаряды калибра 37, 5 миллиметра предназначены для пушек, которыми вооружены торпедные катер. Эти боеприпасы привезли в Бердянск на пяти грузовых машинах в ночь с 16 на 17 сентября. Также, в течение ночи субботы 17 сентября, на место дислокации военно-морского гарнизона Бердянска, приехали три тяжелых «фуры», нагруженные торпедами.

Все доставленные боеприпасы, тут же были разгружены и помещены на складах военно-морского отряда. Обращает на себя внимание то, что в Бердянске пока нет торпедных катеров военно-морских сил бывшей Украины, которые были бы способны «потреблять» доставленный боеприпас.

Но есть сведения, что украинское военное командование, в целях развертывания на Азовском море, в том числе и на базе Бердянского порта, крупных подразделений военно-морских сил, планирует доставить в Бердянск по железной дороге и автомобильным транспортом комплектующие детали, необходимые для сборки торпедных катеров на месте их будущей службы.

Видимо, также для осуществления программы развертывания военно-морских сил бывшей Украины на Азовском море, в Бердянск, в минувшую субботу явились еще и два офицера-инструктора из киевского Министерства обороны. Оба они были одеты в форму военных моряков.