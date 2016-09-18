На Карачуне спешат «выгнать» вышку

На возвышающейся к югу от Славянска горе Карачун (высота горы -167,6 метров над уровнем моря), строители и монтажники спешат «выгнать» до запланированной высоты телевизионную ретрансляционную вышку.

Президент Петр Порошенко, наведавшийся в Славянск 5 июля, в день второй годовщины «освобождения города от пророссийских боевиков», как известно, дал задание восстановить вышку, способную вести ретрансляцию украинских телевизионных каналов на «оккупированные территории» Донбасса не позднее начала сентября.

Срок, назначенный Порошенко, провалился из-за сопровождающих восстановление вышки с самого начала работ, технических и финансовых проблем.

Новый сроком начала телевизионной ретрансляции с телемачты на горе Карачун была назначена середина октября. Работы по восстановлению вышки после перерыва, занявшего почти месяц, вновь оживились с конца августа.

К воскресенью, 18 сентября, по сообщению главы оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области» Павла Жебрвского, бригады строителей и монтажников, отправленные на гору Карачун, успели смонтировать 14 основных секций телевышки и одну промежуточную секцию. Идет также закрепление растяжек и оттяжек высотного сооружения.

Однако, предстоит смонтировать, водрузив одну за другой на увеличивающейся высоте еще 10 секций телевизионной мачты. И пока не ясно, останется ли поостренная фактически заново вышка-ретранслятор высотой 180 метров, как это предусмотрено, проектом восстановления, или все же запланированную высоту получится превзойти.

Проблема киевской власти ее оккупационной «администрации» еще и в том, что при запроектированной высоте в 180 метров ретранслятор на Карачуне не сможет «покрывать» территории, контролируемые ДНР.

Для трансляции киевских телевизионных каналов на всем пространстве от Славянска до Азовского моря, потребовалось бы вводить в строй дополнительные телевышки. Одна из таких телевизионных мачт, до начала войны действовала в районе Красноармейска, а другая - около Волновахи. Но сейчас ни та, ни другая дополнительные вышки не работают.