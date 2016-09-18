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Мария Захарова прокомментировала отказ США раскрыть документы по Сирии

опубликовано alex1943 в Вс, 18/09/2016 - 13:46 Новость: тема тэги гео
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В ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров предложил госсекретарю США Джону Керри опубликовать достигнутые договоренности по Сирии для того, чтобы избежать любые двусмысленности в их реализации. Об этом 17 сентября, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление постоянного представительства США при ООН сообщило: "Соединенные Штаты объяснили отказ раскрыть Совету Безопасности ООН согласованные с Россией документы по Сирии соображениями безопасности.

Представитель МИД РФ Мария Захарова расставила все точки над i: "Соображения безопасности". Давайте вдумаемся в эту фразу. Чьей безопасности? Сирийской армии? Точно нет. Асада и его правительства? Тем более. Гуманитарщиков и ооновцев? Эти документы как раз и нацелены на их безопасность, а их публикация станет её гарантией. Обычных граждан Сирии, которые не встали под знамена террористических ячеек, а пытаются выжить в этом аду? Так они уже скоро 6 лет как в аду, и всё это время Вашингтон о них вообще не думал. Остается одно - эта пресловутая умеренная оппозиция и те боевые группировки, которые, по мнению Вашингтона, ещё нельзя назвать террористическими. Вот именно их безопасность и является причиной непубликации документов. Как это по-белодомовски: призывать к открытости, обвинять в нарушении свободы слова, сливать всё налево и направо, преследовать за раскрытие судьбоносной правды и не публиковать соглашения, от выполнения которых во многом зависит жизнь целого народа.
PS Если бы вы только видели этих "умеренных" и знали, чем они занимаются...

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