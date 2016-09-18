Украинский эксперт об использованных иномарках: немец ездит, сколько хочет, поляк — сколько может, а украинец ремонтирует

За полтора месяца с тех пор, как в силу вступил закон о снижении акцизов на ввоз подержанных иномарок из-за границы, на Украине появилось чуть больше 1300 таких машин. И при выдаче техпаспортов на этот транспорт в сервисных центрах делают отметку о годовом запрете пользоваться авто любому, кроме владельца. Юристы же утверждают: такие действия являются незаконными.

Юрий Ходонович уже несколько месяцев планирует купить авто. Просмотрев все предложения на Украине, человек решил: выгоднее брать машину в Европе.

«Авто которое стоит на Украине 15–17 тысяч долларов, за рубежом обойдется вдвое дешевле», — рассказывает Юрий и добавляет: очень рассчитывает на новый закон, который стартовал уже 1 августа. Поэтому растаможка иностранных автомобилей должна стать значительно дешевле.

Однако о самой схеме покупки и растаможки иномарки человек ничего не знает. Поэтому решил воспользоваться услугами посредника. Такие предприниматели появились сразу после введения закона. Они предлагают автомобильные «шоп-туры» в Европу.

Самый первый совет таких посредников: покупать авто в Германии. Мол, хоть проезд и обойдется дороже, но оно того стоит.

«Когда немцы пишут, что машина прошла техосмотр, ее можно брать, даже не глядя. Там, если авто прошло техосмотр, то обязательно будет отвечать всем стандартам», — отмечает посредник Юрий.

В свою очередь автомобильные эксперты советуют не покупать машин из Польши.

«Машины приезжают в очень плохом состоянии. Поляки не следят за автомобилями. Как говорится: немец ездит, сколько хотел, поляк — сколько мог, а украинец ремонтирует», — рассказывает эксперт Юрий Кужик.

Авто среднего класса обойдется примерно в восемь тысяч долларов. В эту сумму входит цена автомобиля, оформление документов в Польше, растаможка на Украине и услуги посредника.

Также эксперты успокаивают: не следует волноваться, что поляки могут подделать документы — таких инцидентов не было.

«Я покупаю машины заграницей уже пять лет. За это время никогда с таким не сталкивался. На каждом техпаспорте стоит голограмма. Ее подделать практически невозможно. Тем более, если бы кому-то подсунули поддельные документы, это бы сразу вычислили на таможне», — отмечает посредник Юрий.

Самое главное: за рубежом надо выбирать авто, не старше шести лет. Оно должно быть с двигателем стандарта Евро-5 и выше. Иначе дешево растаможить его по новому закону не удастся. Также, выбирая авто, стоит поинтересоваться, где его собирали. Ведь льготное растаможивание не распространяется на транспорт, изготовленный в Российской Федерации. Там работает около 18 заводов, собирающих автомобили известных европейских, американских и японских брендов.

Юрист Олег Мицик рассказывает: с растаможкой авто обычно проблем не возникает. При ввозе нужно оформить бумаги на границе и растаможить машину уже на таможне в своем городе. И в сервисных центрах, где выдают техпаспорта, иногда делают отметку, которая противоречит закону.

«В технических паспортах указывают запрет отчуждать, продавать, передавать во владение и даже в пользование авто. В законе таких требований нет», — отмечает Мицик.

По данным таможни, по новому закону из-за рубежа уже ввезли более 1300 машин. И для большинства жителей приграничных регионов этот закон проблемы так и не решил. Они массово завозят машины старше шести лет. Такой транспорт, конечно, дешевле, но не подлежит льготной растаможке. Люди завозят его, вроде, транзитом и ездят на иностранных номерах, пересекая границу каждые пять суток. Иначе — автомобиль просто могут отобрать.

«Будем добиваться, чтобы водители, которые ездят в режиме „транзит“ также имели возможность растаможить эти авто по действующим ставкам», — говорит сокоординатор Львовского отделения ОО «Завтра» Станислав Бучацкий.

По мнению активистов это решит проблему очередей на границах и наполнит бюджет. Ведь, если все машины «на иностранных номерах» легализовать на Украине, владельцы заплатят за регистрацию и техпаспорта. Такие идеи уже звучали в парламенте, и пока нардепы позволили ввоз только шестилетних авто.