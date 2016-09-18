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Параллельная реальность беглого экстремиста: Крым будет украинским через два-три года

опубликовано vinodelov в Вс, 18/09/2016 - 15:24 Новость: тема тэги гео
Чубаров Рефат

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в «Фейсбук».

«Для Путина и его окружения крайне важно привлечь обманом и запугиванием как можно большое количество жителей Крыма в соучастники преступлений, совершенных им в оккупированном Россией Крыма.

Выборы депутатов Государственной Думы России, проводимых оккупантами в Крыму 18 сентября — незаконные и преступные. Беспрецедентное давление и запугивание избирателей Крыма целью заставить их участвовать в незаконных выборах», — заявил Чубаров.

По его словам, 18 сентября, «многим жителям Крыма предстоит найти в себе силы и мужество, чтобы не поддаться запугиванию и шантажу».

Стоит добавить, что большинство украинского политикума озвучивает схожие небылицы и бредни своих воспаленных мозгов. Тем самым они оболванивают население Украины. Большинство жителей умирающей Украины живут в выдуманном мире, навязанным им незаконной властью руководимой Госдепом США.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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