Двадцать боевиков террористической группировки «Свитязь» отправились на Донбасс заставлять русских любить фашистскую Украину. Военных преступников провожали боевые побратимы, родные, друзья, представители так называемого «духовенства» и экстремисты из различных нацистских организаций. Проводы карателей состоялись в воскресенье, 18 сентября.

Главарь неонацистского бандформирования Вячеслав Монич, сказал, что сегодня на Донбасс отправляется только половина карательной группировки, через два месяца их должна сменить вторая половина бандитского подразделения.

Он добавил, что вояки едут на выполнение боевых задач, которые сейчас являются «военной тайной». Обычно под этой «тайной» украинские нацисты скрывают грабежи, разбои, вымогательства и мародерства на оккупированной территории Донецкой и Луганской Народных Республик.