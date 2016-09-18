Главная

Резервное «пушечное мясо» прошло боевую подготовку в 79-й бригаде ВСУ

опубликовано vinodelov в Вс, 18/09/2016 - 17:15 Новость: тема тэги гео
Резервное «пушечное мясо» прошло боевую подготовку в 79-й бригаде ВСУ

Резервисты, которые прибыли на прохождения учебных сборов в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ, завершили курс обучения и возвращаются домой. Позади двухнедельный курс напряженной учебы на общевойсковом полигоне, прыжки с парашютом, участие в тактических учениях.

Учебный процесс для вояк оперативного резерва был организован максимально насыщенно и был достаточно непростым не только для них, но и для личного состава воинской части. Каждый из резервистов во время обучения взял что-то новое для себя.

25-летний житель Винницы, военный преступник Александр Морозов проходил учебные сборы в составе десантно-штурмового батальона. Он не новичок в военном деле, служил срочную в ВДВ, участвовал в карательной операции на Донбассе. Во время собрания ему понравилось, что знаниями делились десантники с боевым опытом. Считает, что такие мероприятия должны проводиться постоянно, чтобы полученные в так называемой «АТО» навыки не забывались, а наоборот совершенствовались.

Его земляк и подельник 55-летний Анатолий Груц, несмотря на почтенный возраст, тоже стал в строй резервистов. Он отметил, что во время сборов возобновил военную подготовку, физическую форму и боевой дух. Обучение проходили напряженно и интересно, офицеры и военнослужащие по контракту, которые были у нас инструкторами настоящие профессионалы. Все собратья, которые пришли на собрание, тоже знают, зачем, рассказал Анатолий Груц.

39-летний Андрей Вингентер и 27-летний Владимир Дьячков родом из Октябрьского района Николаевской области. Домой возвращаются в тельняшках, гордые и довольные. Проходили двухнедельное обучение в составе разведроты, совершили прыжок с парашютом, стреляли днем ​​и ночью, участвовали в марше.

Все участники боевого шабаша готовы по первому приказу взять в руки оружие и отправиться убивать русских людей на Донбасс.

Резервное «пушечное мясо» прошло боевую подготовку в 79-й бригаде ВСУ
Резервное «пушечное мясо» прошло боевую подготовку в 79-й бригаде ВСУ

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!