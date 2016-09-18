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ВСУ готовят переброску диверсионно-разведывательных групп на территорию Донецкой Народной Республики

опубликовано alex1943 в Вс, 18/09/2016 - 17:39 Новость: тема тэги гео
Basurin
Об этом, со ссылкой на данные разведки армии Республики, рассказал на брифинге в Донецке спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой выявлена подготовка в 13 отдельном мотопехотном батальоне 58 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Красногоровка диверсионно-разведывательной группы для заброски на территорию Республики», – сказал Басурин.

Он также сообщил, что сейчас саперы сводного отряда 703 отдельного полка оперативного обеспечения в районе оккупированной ВСУ Красногоровки, расчищают территорию для переброски своих диверсионно-разведывательных групп на территорию Республики.

«Хочу сказать, что мы уже ждем украинских диверсантов, и готовы их встретить на подступах к линии соприкосновения», – подчеркнул представитель Минобороны ДНР.

Командование армии просит жителей ДНР не ослаблять бдительность и при выявлении подозрительной деятельности неизвестных лиц немедленно сообщать по телефонам горячих линий в военные комендатуры, МГБ, МВД и МЧС Республики.

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