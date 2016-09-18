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Наблюдатели ОБСЕ считают нарушением блокирование укронацистами посольства России в Киеве

опубликовано alex1943 в Вс, 18/09/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
u posolstva
Об этом заявил один из двух наблюдателей ОБСЕ, которые находятся возле здания посольства РФ, где 18 сентября проходит голосование на выборах в Госдуму.. «Безусловно, блокирование входа в здание посольства, из-за чего люди не могут проголосовать, является нарушением прав граждан. Мы также наблюдаем за провокациями, которые происходят. Нам непонятны действия Мирошниченко (один из лидеров националистической партии «Свобода» - ред)», - сказала представитель миссии ОБСЕ.

Напомним: представитель откровенно фашисткой украинской партии ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко вместе с другими националистами заблокировал вход в посольство Российской Федерации в Киеве, забрасывая приходящих голосовать, яйцами и осыпая оскорблениями. Поэтому граждане России не могут попасть в здание, чтобы принять участие в голосовании. Одного из смельчаков, пытавшихся прорваться, «свободовцы» даже избили.

По сообщениям из Киева, беспорядки у посольства России неожиданно пришли поддержать около десятка пенсионерок. Бабушки рассказали журналистам, что приехали из микрорайона «Троещина» (спальный район в Киеве — ред.) и даже едва не побили избирательницу преклонного возраста, которая неосторожно сообщила, что она «за Путина».

Несмотря на угрозы и опасность российские граждане, находящиеся сейчас в Киеве, все-таки идут голосовать в посольство РФ за кандидатов в депутаты в Госдуму. «Несмотря на сложную обстановку вокруг российских загранучреждений на территории Украины, выборы проходят в установленном порядке. По состоянию на 15.00 в Киеве проголосовали более 100 человек», - сообщили в российском посольстве.

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