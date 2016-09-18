Если ВСУ не прекратят обстреливать территорию ДНР, «режим тишины» может быть отменен — Александр Захарченко

По словам главы Республики, приказ об этом может быть отдан уже с понедельника, 19 сентября. «Если до конца этой недели обстрелы не прекратятся, то с понедельника будет отдан обратный приказ, и мы вообще забудем о перемирии»,– сказал Александр Захарченко.

Напомним: режим прекращения огня главы донецких республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в одностороннем порядке ввели в ночь с 14 на 15 сентября 2016 года.

По сообщению представителей Народной милиции ЛНР, на Луганщине в эти выходные перемирие соблюдается. А вот в Минобороны ДНР отметили значительные обстрелы населенных пунктов по всей линии фронта. По данным военного ведомства по территории ДНР украинские военные только за минувшие сутки выпустили более полусотни боеприпасов.