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«Грантоеда» Лещенко Генпрокуратура Украины подозревает в коррупции

опубликовано vinodelov в Вс, 18/09/2016 - 18:53 Новость: тема тэги гео
Сергей Лещенко

В преступной хунте продолжаются разногласия между членами бандитской группировки Порошенко. Очередной жертвой травли подельников стал Сергей Лещенко, который является завербованным агентом Джорджа Сороса на Украине.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко человеком, который подозревается в коррупции, объясняя свое нежелание обсуждать с ним ситуацию о борьбе с коррупцией на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

О данном факте кум Порошенко, по совместительству генпрокурор страны «404», Юрий Луценко заявил журналистам в кулуарах форума.

«Я не могу дискутировать о борьбе с коррупцией с человеком, который подозревается в коррупции. Лещенко должен не на форуме выступать, а давать показания в НАБУ», — сказал Луценко.

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