Протесты у посольства РФ в Киеве: напоследок укронацисты сожгли российский триколор

Бесчинства украинских националистов у посольства России в Киеве, которые протестовали против выборов в Государственную думу, завершилась сожжением российского флага.

В течение дня экстремисты не только выкрикивали оскорбительные лозунги, но и забрасывали яйцами российских граждан, приходивших голосовать в посольство, устраивали потасовки и демонстративно вытирали ноги о расстеленный на земле российский флаг.

Радикалы включили громкоговорители и принесли плакаты с советами «валить в Рашку» для голосующих. Также они держали большой плакат с надписью «Смерть России». Кроме того, к посольству РФ пришли три человека, которые принесли чучело повешенного манекена с лицом президента Владимира Путина. Протестующие включили песню о России с нецензурной лексикой. Собравшиеся хором подпевали: «Путин х…ло».

Полиция даже задержала одного из самых рьяных протестантов — главу общественной организации «Национал-патриотический Рух Украины» Михаила Ковальчука, но через пару часов отпустила его, и тот вернулся под стены российского посольства продолжать руководить протестами националистов.