«Неправда, что Украина является хорошим парнем, а Россия плохим», — премьер-министр Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью британскому информационному агентству «Reuters» заявил, что Украина делает меньше, чем Россия, чтобы выполнить свои обязательства по минским договоренностям для урегулирования военного конфликта на Донбассе.

По его мнению, «неправда, что Украина является хорошим парнем, а Россия плохим». «Говоря о реализации минских договоренностей, важно четко заметить, что обе стороны нарушают их, — сказал Роберт Фицо.- На самом деле, если бы мы провели инвентаризацию того, как Украина выполняет их, надо было бы сказать, что Украина выполняет их даже меньше, чем Россия».

Кроме того, словацкий премьер заявил, что санкции наносят ущерб не только России, но и Евросоюзу, зато помогают Соединенным штатам Америки. Дословно: «Санкции наносят ущерб России и ЕС и помогают Соединенным Штатам. Я против них, но в то же время я не буду нарушать единство ЕС из-за этого».

Напомним: Словакия стала председателем Совета Европейского союза, возглавив на ближайшие шесть месяцев всю объединенную Европу.