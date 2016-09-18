Украинские силовики не оставляют попыток прорыва обороны армии ДНР

В ночь на воскресенье, 18 сентября украинские силовики боевой машиной пехоты (БТР) пытались осуществить очередную попытку прорыва обороны армии ДНР.

Об этом сообщил спикер Минобороны Республики Эдуард Басурин. «Вчера около полуночи на отдельном участке украинские силовики перешли в атаку при поддержке двух БТР. Целью было вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», — сказал Басурин. Защитники республики были вынуждены открыть ответный огонь из стрелковых орудий для отражения украинской атаки, в результате чего киевская сторона, которая первой нарушила режим тишины, объявленный донецкими республиками, понесла потери.

«Потери противника составили: трое убитыми и двое ранеными. С нашей стороны ранен один военнослужащий», — сообщил представитель Минобороны ДНР.

Напомним: глава ДНР Александр Захарченко в воскресенье, 18 сентября, заявил, что, если ВСУ не прекратят обстреливать территорию ДНР, «режим тишины» может быть отменен уже в понедельник, 19 сентября. «Если до конца этой недели обстрелы не прекратятся, то с понедельника будет отдан обратный приказ, и мы вообще забудем о перемирии», - сказал Александр Захарченко.