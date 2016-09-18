В Черноморске на глазах у полиции разгромили супермаркет!

В воскресенье, 18 сентября, утром, крепкие мужчины с битами разгромили и ограбили супермаркет «Виртус» в городе Черноморск Одесской области (до декоммунизации город назывался — Ильичевск — ред.).

По словам очевидцев, приехавшие выгнали из магазина всех работников, закрылись там и начали громить все вокруг. Прибывшая полиция сначала вела переговоры с захватчиками, потом, вроде бы, намеревалась брать супермаркет штурмом, а закончилось все тем, что безучастно наблюдала за происходящим.

Погромщики вышли из супермаркета с большими сумками, набитыми товаром и беспрепятственно уехали на автомобиле, который, к слову, оказался припаркованным рядом с полицейской машиной.

Местные жители в соцсетях сообщают, что в погроме участвовал «Автомайдан», что это был рейдерский захват по причине трехмесячного долга за аренду помещения и вообще идет передел рынка торговых сетей на Одесщине. В общем, лихие 90-е вернулись на Украину во всей красе!

Черноморск (Ильичевск) — город областного подчинения в Одесской области. Крупнейшее предприятие города — морской порт, входящий в тройку самых крупных на Украине по грузообороту.