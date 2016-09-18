В ДНР есть демократия, но ей мешают украинские бомбы и украинский терроризм

Об этом в Донецке, на пресс-конференции, посвященной подготовке к праймериз, заявили международные наблюдатели из Греции.

Венетис Никос, в частности, сказал: «Я нахожусь в ДНР уже 5 дней. Все это время я внимательно наблюдал за процессом работы временной избирательной комиссии и могу сказать, что это очень демократичный и прозрачный процесс»…

О том, как международные наблюдатели едва не попали под обстрел украинской армии, рассказал еще один греческий наблюдатель в ДНР Зафирис Андреас. «В Зайцево мы посетили дома, которые были только что обстреляны украинской армией. Мы поговорили с людьми, которые там живут, и уехали, — сказал он.- А спустя 10 минут, украинская армия подвергла то место, в котором мы находились, бомбардировке… Поэтому, если говорить о демократии в ДНР, могу ответить следующее: здесь есть демократия, но она неполноценная, потому что украинские бомбы и украинский терроризм мешают ей развиваться. Для построения демократии нужен мир»…