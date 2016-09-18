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Американские танки прибыли на Донбасс, в зону «АТО»?

опубликовано vinodelov в Вс, 18/09/2016 - 23:10 Новость: тема тэги гео
Абрамс танк

Киев продолжает стягивать на Донбасс военную технику, явно не собираясь выполнять Минские договоренности. По сообщениям журналистов (со ссылкой на источник в Минобороны Украины), в так называемую зону «АТО» поступает и американское вооружение, в частности, танки Abrams. В рамках взаимопомощи стран НАТО Украине, в Луганскую и Донецкую область направлены 15 единиц танков Abrams американского производства.

По данным источника, еще в начале года на территорию Украины прибыл о несколько десятков единиц военной техники американского производства: танки, пушки, стрелковое оружие. «Сейчас обкатанная техника отправилась в зону „АТО“. 6 единиц М1 Abrams уехало под Донецк, 5 единиц в Станицу Луганскую и по 2 единицы в Мариуполь и Северодонецк», — сказал неназванный источник украинского военного ведомства.

Напомним: танки M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Австралии. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. Модификации M1 и M1IP вооружены 105-мм нарезной пушкой М68А1 (модернизированный вариант британской L7), стабилизированной в двух плоскостях. В боекомплект входят 55 унитарных снарядов с металлической гильзой 5 видов: бронебойные оперённые подкалиберные с отделяющимся поддоном М735, М774, М833, М900, кумулятивные снаряды М456А1 и М456А2, бронебойно-фугасный М393А2, с готовыми стреловидными поражающими элементами М494 и дымовой М416 (на основе белого фосфора).

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Денис Виноделов

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