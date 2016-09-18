Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Обстрел позиции САА на дороге Кастелло, 18 сентября 2016 года опубликовано Марат Мусин в Вс, 18/09/2016 - 23:54

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:

Сегодня, примерно в 14:30, со стороны н.п. Кафа Хамры боевики Джабхат ан-Нусры обстреляли позицию занимаемаемую САА на дороге Кастелло. В связи с частыми нарушениями перемирия и обстрелами в районе дороги Кастелло, проезд гуманитарного конвоя в восточную часть Алеппо пока находится под вопросом. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее