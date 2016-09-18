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Обстрел позиции САА на дороге Кастелло, 18 сентября 2016 года

опубликовано Марат Мусин в Вс, 18/09/2016 - 23:54
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Сегодня, примерно в 14:30, со стороны н.п. Кафа Хамры боевики Джабхат ан-Нусры обстреляли позицию занимаемаемую САА на дороге Кастелло.

В связи с частыми нарушениями перемирия и обстрелами в районе дороги Кастелло, проезд гуманитарного конвоя в восточную часть Алеппо пока находится под вопросом.

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Марат Мусин

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