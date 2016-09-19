Хамство американских чиновников в Совбезе ООН впечатляет

Во время доклада постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, на срочно созванных консультациях Совета Безопасности ООН по Сирии по-поводу гибели 62 сирийских военных и ранения 100 человек из-за «ошибки» коалиции, его коллега из США Саманта Пауэр вышла общаться с прессой.

"Ясно, что со стороны Соединенных Штатов нужны какие-то очень серьезные действия. Какие именно, я сейчас не могу сказать, но то, что я увидел сегодня, к сожалению, меня очень настораживает, поскольку моя американская коллега Саманта Пауэр повела себя по меньшей мере странно", - заявил он по итогам консультаций СБ ООН по Сирии в связи с авиаударом коалиции по позициям сирийской армии в Дейр эз-Зоре.

Постпред РФ рассказал, что когда собрались консультации, он стал делиться своими озабоченностями с членами СБ, и, как выяснилось, Пауэр вышла к прессе и, не слушая его начала критиковать Россию, в том числе за созыв данного заседания.

"А когда вошла после моего выступления (надо сказать, её заместитель успела сказать, что американцы разбираются во всем произошедшем) заявила, что ей неинтересно, так сказать, было слушать, что я буду говорить и что это все "трюк" и так далее", - добавил Чуркин.

По словам дипломата, это "совершенно беспрецедентно вызывающая позиция".

"В этих условиях и мне стало неинтересно слушать, как она будет обвинять нас во всех смертных грехах, и я в свою очередь тоже ушел, оставив там моего заместителя, и тоже пообщался с прессой", - заключил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала более жестко. Она предложила Пауэр отправиться в Сирию вместе и даже пообещала взять на себя все издержки. Представитель министерства заверила Пауэр, что с ней ее никто не тронет, разве что американские военные "по ошибке" куда-нибудь попадут".

СМИ:"Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что МИД России «должно быть стыдно» за слова о том, что США защищают «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что российская сторона начинает приходить к выводу о том, что действия Белого дома направлены на защиту боевиков группировки «Исламское государство».

«Российский представитель, как мне кажется, сказала, что мы могли быть сопричастны к попытке защитить ИГ. Реально? Эта группировка отрезала головы американским гражданам. Мы возглавляем коалицию из 67 стран, чтобы уничтожить эту группировку», — сказала Пауэр.

По ее словам, представителю российского МИДа «должно быть стыдно» за слова о поддержке ИГ со стороны США".

Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова "стыд", советую Вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми. Не с нусравцами, не с умеренной оппозицией, о доставке гуманитарной помощи которым так беспокоится Вашингтон. Не с проживающими на западе борцами за светлое будущее этой страны. А с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти 6 лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона.

Я с сирийцами общаюсь регулярно: представителями оппозиции из сирийских городов, детьми-сиротами, которые приезжают в Россию на отдых и реабилитацию, журналистами.

А поехали вместе? Беру на себя все издержки. Понимаю, это не экскурсия по ооновским коридорам для униженных и оскорбленных. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять "по ошибке" куда-нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд".

А на Ваши слова о том, что США не могут поддерживать тех, кто отрубает головы американцам, отправляю Вам фотографию из Википедии "Президент США Рональд Рейган встречается с делегацией афганских моджахедов в Белом доме в 1983 году".

Вдобавок в ответ на слова о том, что США не может поддерживать тех, кто рубит головы американцам, Захарова приложила фотографию, сделанную во время встречи президента США Рональда Рейгана с афганскими моджахедами.