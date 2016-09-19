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В субсидиях на Украине отказывают в два раза чаще

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/09/2016 - 10:23 Новость: тема тэги гео
subsiji
До недавнего времени щирые украинцы бахвалились, что им никакие повышения коммунальных тарифов не страшны, поскольку их защищают государственные субсидии. Теперь они лишились этого аргумента после того как началась широкая кампания по верификации назначения субсидий и прочих пособий.

Сквозь фильтр верификации должны пройти 25 миллионов граждан Украины. По уже имеющимся результатам обнаружено множество хитрованов, утаивших покупки на сумму от 50 тысяч гривен и потому не имеющих право на субсидию. По ходу выявили и 60 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по поддельным документам.

Под каток верификации попали более 150 тысяч семей вынужденных переселенцев из Донбасса, которые получали по 1314 гривен ежемесячно. Разумеется, это непосильное бремя для украинского бюджета.

Короче говоря, число отказов при обращении за получением субсидий в последнее время выросло вдвое. А чиновники из Министерства финансов Украины радуются: верификация принесёт в казну 5 миллиардов гривен. А то, что население станет ещё более нищим – не важно. Зато оно обитает в стране победившей революцию гиднисти.


Василий Семёнов

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