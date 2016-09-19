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Поклонская ставит Порошенко диагноз

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/09/2016 - 10:27 Новость: тема тэги гео
njasha
Прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «сумасшедшим» заявление Петра Порошенко о санкциях против крымчан, принимающих участие в выборах в Госдуму России. Далее она отметила, что «здесь нужна помощь психиатра».

Действительно, Порошенко уже не первый раз отличается неадекватными заявлениями, свидетельствующими о мании величия и искажённом восприятии реальности.

Но это полбеды. Ведь, по мнению Поклонской, «это заявление со стороны преступников, пришедших незаконным путём захвата власти в Киеве, и теперь в бессильно злобе пиарищимися в СМИ.

Очень жаль, что во главе Украины сейчас стоят пациенты психиатрических клиник, по которым так и плачет смирительная рубашка и другие жёсткие меры по приведению в сознание.


Василий Семёнов

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