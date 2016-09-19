Донбасс – вперёд за Татарстаном!

Видный российский экономист, советник президента РФ В.В. Путина Сергей Глазьев считает, что Татарстан заметно опережает всю остальную Россию в деле формирования нового экономического уклада, благодаря которому может быть решено множество финансово-экономических проблем страны.

При этом Татарстан успешно использует опыт Китая, Японии и Южной Кореи. Суть его в сочетании стратегии государственного планирования с рыночной самоорганизацией. То есть государственное задание сочетается с частной предпринимательской инициативой. При этом государство занято, прежде всего, гармонизацией интересов и строит такие правила игры, при которых предпринимательство ведётся в интересах всего общества.

В Китае этот процесс был начат сверху при сохранении политической власти КПК. А в Японии с Южной Кореей шёл, как говорится, снизу при полном понимании частным бизнесом организующей роли государства.

А вот так называемая либеральная модель, которую всячески протаскивают глобалисты и их прислужники, всячески снижает роль государства, называя его «ночным сторожем», оставляя ему лишь функции инструмента защитника интересов монополий.

Донецкие Народные Республики имеют пока все возможности воспользоваться опытом Татарстана и стать ещё одним локомотивом перехода к новому экономическому укладу, который так убедительно зарекомендовал себя в Тихоокеанском регионе.