Курс на раскол

Всячески осуждая Россию за её «поддержку сепаратистов на Украине», Вашингтон, тем не менее, упорно проводит курс на развал Российской Федерации, всячески поддерживая местных сепаратистов и инспирируя появление новых.

Так, из уст представителей Госдепа и других официальных и полуофициальных американских деятелей постоянно звучат призывы к элитам Урала и Сибири выступать смелее в «качестве международных игроков».

Что это как не призывы к сепаратизму и формирование пятой колонны внутри России? При этом работа ведётся по всем направлениям. В том числе американская разведка под видом научных исследований местных политических элит и националистических движений ведёт активный сбор информации и насаждает повсюду свою агентуру.

При этом Украине отводится роль одного из ударных отрядов в антироссийской политике. Это выражается, в частности, в недавнем назначении одного из американских «ястребов», отставного генерала Джона Абизаида (прозванного «безумным арабом», что само говорит за себя) советником министра обороны Украины.

Двойные стандарты – это краеугольный камень американской стратегии, в одних случаях поддерживающей сепаратистов, в других – их осуждающей.