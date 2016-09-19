За новый транш, представленный Международным валютным Фондом, организацией которая на деле является международным терроритом №1, Украине придется отменить Мораторий на продажу земли сельхозназначения, спецпенсии для пенсионеров проработавших на вредных производствах и разрешить прослушку Национальному антикоррупционному бюроНАБУ, а также чаще корректировать тарифы, сообщает газета «Вести»

"Если несколько лет назад землю продавали буквально за бутылку, то сейчас ситуация будет еще хуже. Потому что у людей, особенно в селах, денег нет, и они согласятся на любую цену. В результате деньги прогуляют, а владельцами земли станут все те же олигархи. Их бюджеты, конечно, пополнятся. Будет масса поддельных актов, перекупщики уже вовсю к этому готовятся", — сообщил изданию нардеп, член комитета по вопросам правовой политики Сергей Соболев.

От себя хочется добавить, хорошо, если олигархи будут местные, но вполне вероятно, что это будут представители международных трансатлантических корпораций, которые сейчас активизировались и в их интересах уже сейчас проводится утилизация населения по всему миру с помощью терроризма, наркомафии, генной инженерии и прочих современных методов борьбы с человечеством. Теория «Золотого миллиарда» уже давно перестала быть только теорией.

В отношении пенсий Фонд хочет, чтобы все пенсии назначались по одному принципу, без предоставления льгот по каким-либо профессиям (за исключением военных) и увеличить минимальный трудовой стаж для оформления минимальной пенсии. Сейчас он составляет 15 лет. По словам экономического эксперта Александра Охрименко, насторожиться следует гастарбайтерам, которые на Украину лишь пересылают деньги родным, и многим частным предпринимателям. "Если вы работаете за границей нелегально, или занимаетесь частным предпринимательством и ничего не платите в бюджет, то трудовой стаж вам не засчитывается. Таким образом, вы можете просто остаться без пенсии", — говорит Охрименко. По его мнению, данный пункт депутаты проголосуют с радостью.

Ждет неприятный сюрприз и предпринимателей, Фонд настаивает на отмене единого налога. В таком случае все предприниматели будут платить со своего чистого дохода 18 % НДФЛ, 1,5 % военного сбора, а также 22 % - социального взноса.

В отношении тарифов Меморандум зафиксировал право правительства пересматривать цены на газ и топливо каждый квартал, если цена измениться на 10%. Кабмин еще в апреле уже утвердил это решение, потому и получили транш. «Так что теперь все зависит от цены на газ и девальвации гривни: мы можем получить как более тяжелые, так и менее тяжелые платежки. Хотя насчет «менее», то, глядя на гривню, это маловероятно", — считает эксперт по энергетике Валентин Землянский.

И, наконец, Фонд настаивает на том, чтобы Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) предоставили право на прослушку без ведома СБУ, а там уже и до всеобщей прослушки недалеко. США любят поковыряться в чужом белье, свежи еще скандалы с прослушкой первых лиц европейских государств.