Турецкий гамбит: помогаем исламистам, убиваем курдов, захватываем север Сирии

Сегодня геополитический расклад на Ближнем Востоке в значительной степени будет определяться тем, кто возьмет небольшой сирийский город Аль-Баб. Этот город расположен на середине дороги между Алеппо и Манбиджем.В этой точки сегодня сошлись интересы США и Турции с ее исламистской "пехотой" в формате Джабхат ан-Нусры*, ИГИЛ*, курдов Африна и Кобани, России и официальной Сирии.

1. Что будет, если победу одержат турки и ан-Нусра* (читай США)?

К Аль-Бабу с территории Турции уже выдвигается вместе с исламистами турецкий экспедицонный корпус с очевидной целью аннексировать северную Сирию и не дать соединиться курдам. Дальнейший сценарий - движение турецкой армии на Алеппо, ликвидация боевых отрядов сирийских курдов, геноцид мирного населения. Если это произойдет до выборов в США, то демократы будут иметь все шансы провести своего президента, резко возрастет авторитет американцев на Ближнем Востоке, международный авторитет России и Сирии наоборот упадет, Турция легимитизирует свою разбойничью политику.

2. Если победят курды, Турция и США потерпят фиаско и будут вынуждены перейти к силовой конфронтации с ними. Сирия получит буферную зону на своей северной границе. Курды получат коридор для реализации нефти и зерна с востока, что приведет к усилению их мощи.

3. В случае победы сирийцев, курды будут вынуждены ждать их последующего ослабления, чтобы воссоединиться. ИГИЛ* и исламистские группировки останутся без снабжения. Будет нанесен серьезный удар по их совместному нефтяному бизнесу с Турцией. Главное, армии Сирии и Турции войдут в прямое соприкосновение на сирийской суверенной территории. Мир окажется на грани полномасштабной войны крупных государств и стоящих за ними союзников.

4. Если победит ИГ*. Сценарий невозможен, так как исламский проект - это проект НАТО, разработанный США и переданный в управление Турции.

Очень скоро курды получат нож в спину от совего формального союзника США, так как им известно точное расположение и численность курдских отрядов. Американцы уже пытались действовать на земле совместно с протурецкими группировками в Аль-Рае, но ввиду своего негативного имиджа в кругах боевиков, вынуждены были позорно ретироваться.

Мы вышли практически на линию соприкосновения курдов и ИГИЛ* в н.п.Меркура в 24 км от г.Аль-Баба.

Отряды Джебхат ан-Нусра*, которые последние годы чуть ли не открыто формируются, снабжаются и финансируются Турцией, находятся вместе с ИГИЛ* в районе города Аль-Баб. Об этом свидетельствуют флаги Нусры*, найденные на недавно отбитых у ИГИЛ* позиций. "Турецкая" зона наводнена их совместными отрядами, что исключает возможность какой-либо реальной борьбы Турции с ИГИЛ*. Это всего лишь предлог для геноцида курдов и завоевания северных районов Сирии.

C 2016 года Нусра* по указанию Турции, начала взаимодействовать с ДАИШ. При этом они совместно организуют беспрепятственный проход для турок по сирийской территории. В настоящий момент в направлении города Аль-Баб турки развернули группировку в количестве 50 танков.

Как это не однократно бывало, вместе с турецкими карателями, появились черные трансплантологи и уже есть доказанные случаи изъятия органов у сирийцев. Одной из жертв стал Мухамед Ало Бен Рашид. Он был погищен в деревушке Бендыкуру, на границе с Турцией, куда он отправился на свою свадьбу. За три дня до свадьбы он был похищен, а позже его зашитое тело, из которого изъяли внутренние органы, было найдено на границе с Турцией.

Сирийские курды не раз обвиняли Турцию в поставках химического оружия ИГИЛ* и другим группировкам.С их слов, турки не собираются прекращать эту варварскую практику, которая классифицируется как преступление против человечности. Только на этот раз вместо зарина они передали иприт подконтрольныи им исламистам. 16 сентября 2016 года мы документировали применение иприта в н.п.Марат ум Хош.Обстрел велся по переденей линии фронта, но одна из мин попала в мирный дом. Очевидно, что это был удар на опережение - деморализовать курдов и сорвать их наступление на Аль-Баб, до которого около 24 км.

Исход боев на севере Сирии, в которых Турция и Америка играют крапленными картами, определит не только результаты выборов в президенты США, но и на многие десятилетия вперед определит геополитический расклад на Ближнем Востоке, а также судьбу сирийских курдов и всей Сирии.

* - организации, запрещенные на территори РФ