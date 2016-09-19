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Исламисты, получив подкрепление из Турции, атакают курдов

опубликовано Марат Мусин в Пнд, 19/09/2016 - 14:14 Новость: тема тэги гео
От съемочной группы Anna News, находящейся на передовых позициях курдских ополченцев в Марат ум-Хош на севере провинции Алеппо, поступают сообщения об атаке боевиков ИГИЛ* на этот населенный пункт.

Напомним, 16 сентября 2016 года именно Марат ум-Хош был обстрелян минами с ипритом. Атаку исламистов, получивших подкрепление из Турции, сейчас поддерживают два танка.
По состоянию на 14.00 ранено шестеро курдских ополченцев. Курды контратакуют и продвинулись на несколько десятков метров вперед.

* - организация, запрещенная на территории РФ

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