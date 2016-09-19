Учения по оцеплению местности и охране заезжих персон

После того, как на прошлой неделе, в четверг, 15 сентября, в Славянск наведались министры иностранных дел Германии и Франции - Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро, оккупационная «военно-гражданская администрация Донецкой области» объявила о намерении приглашать в Славянск, Краматорск и вообще в зону боевых действий разных других западных политиков, депутатов и дипломатов.

Это понадобилось для того, чтобы привезенные деятели лично удостоверились, каково киевской власти, практически, в одиночку, без поддержки остального свободного мира, противостоять «российской агрессии». Авось, тогда на Западе и поймут, чего Киев так печется о скорейших поставках ему «летального оружия».

Пока министры иностранных дел ФРГ и Франции находились в курортном городе, а также ездили осматривать взорванный летом 2014 года автомобильный мост через речку Казенный Торец, находящийся на трассе «Харьков - Ростов-на-Дону», к северо-востоку от Славянска, безопасность высокопоставленных вояжеров обеспечивали подразделения украинской армии и Национальной гвардии бывшей Украины. Те, которые несут службу в Славянске.

Гости, еще не так давно, имевшие самые смутные представления о том, где вообще находится Славянск, уехали, а украинские военные и национальные гвардейцы, квартирующие в городе, в развитие темы принялись проводить военные учения.

На занятиях, устроенных 16, 17 и 18 сентября, отрабатывались способы оцепления различных городских территорий и перекрытия улиц. Люди в форме также обучались тому, как следует сопровождать и охранять заезжих персон с высоким положением.

Такие военно-учебные мероприятия, в течение трех последних дней, были проведены в центре Славянска, в районе железнодорожного вокзала, а также по соседству со Славянским Курортом, где находится выезд с территории города на трассу «Харьков - Ростов-на-Дону».