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Направления обстрелов по ЛНР изменений не претерпевают

опубликовано alex1943 в Пнд, 19/09/2016 - 15:52 Новость: тема тэги гео
obstrel
В командовании Народной милиции Луганской Народной Республики подвели итоги очередной недели «перемирия». За семь суток, с 12 по 18 сентября, украинские военные неоднократно обстреливали окраины города Первомайск, поселки Калиново и Логвиново, села Калиновское, Лозовое и Хрящеватое.

Огонь велся, в основном, из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, автоматических, а также станковых гранатометов, в том числе и противотанковых, хотя в населенных пунктах, обстреливаемых бронебойными гранатами, танков или какой-либо другой броневой техники не было.

Неизменным направлением обстрелов, предпринимаемых ВСУ, остается местность под Луганском, где на возвышении стоит памятник, воздвигнутый в честь князя Игоря Святославовича и его дружины.

Территория, окружающая монумент, только за трое суток - 14, 15 и 16 сентября – подвергалась обстрелам из минометов не менее восьми раз. За это время по полю и возвышающемуся над ним памятнику, было выпущено 130 мин.

В похожем положении остается и поселок Калиново. На протяжении прошедшей недели населенный пункт был обстрелян также восемь раз. Украинские вояки и здесь применяли минометы и гранатометы. Мин и гранат по Калиново было выпущено более сотни.


Военкор Самур

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