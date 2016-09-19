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Кум Порошенко обвинил «семью» Януковича в краже годового бюджета Украины

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 17:13 Новость: тема тэги гео
Порошенко Луценко

Банда американского холуя Петра Порошенко продолжает расправу над своими беглыми предшественниками, которые отдали им власть без малейшего сопротивления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президент Украины Виктор Янукович вместе со своим окружением ограбил страну как минимум на один годовой бюджет.

«Генпрокуратура расследует деятельность президента и его окружения. И только по одному делу — руководства Налоговой службы экспертами установлены убытки в 40 млрд долларов, которые не попали в государственную казну, а пошли в частные карманы. То есть Янукович и его соратники ограбили Украину на один годовой бюджет за 2 года своего правления», — отметил Луценко.

Как известно, только через счета бывшего первого заместителя Государственной налоговой службы Андрея Головача и членов его семьи за 2,5 года прошли 1 млрд 600 млн грн, что приблизительно равно 61 млн долларов.

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