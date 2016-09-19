Путешествие львовского мусора по Украине

Чтобы лучше понять, куда переправляли львовский мусор, на сайте strana.ua размещено видео. Знаки стоп на карте означает протесты местных жителей.Крупный пожар на мусорной свалке Львовской области, в Грибовичах, начался в конце мая и продолжался неделю. Там погибли три спасателя и один коммунальный работник, тело которого так и не нашли. В результате Львов лишился единственного крупного полигона для твердых отходов и уже почти четыре месяца пытается пристроить бытовой мусор на свалках всей Украины.

Сначала помочь Львову согласился Киев, но через пару месяцев отказал, поскольку взбунтовались жители спальных районов столицы Украины. Затем львовский мусор пытались везти в Николаев и Днепропетровск, где сразу же начались протесты жителей, которые дружно перекрывали дороги и возмущались в соцсетях. Власти Днепропетровска под давлением общественности сегодня дали львовскому мусору отворот поворот, расторгнув соглашение со Львовом на утилизацию твердых бытовых отходов. Об этом сообщается на сайте городского совета. Теперь львовский мусор согласились принимать Черновцы (главный город Буковины), но там тоже начались протесты жителей, и неизвестно, сколько продержится местная власть, отражая эти протесты.

Мэр Львова Садовый теперь старается не афишировать, с кем еще достигнута договоренность о вывозе мусора из Львова и в какие регионы, поскольку жители, узнав об этом, становятся в штыки, перекрывая дороги и разворачивая мусоровозы назад (как это было на трассе Кривого Рога). К тому же, стало известно о том, что во львовском районе Левандовке, возле крупного скопления контейнеров с мусором на днях появилось предупреждение о тифе. Место огородили красной лентой как опасное, и непонятно, что будет дальше: тиф — штука опасная.