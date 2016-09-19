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Тимошенко пророчит победу Украины над Народными Республиками Донбасса

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 18:30 Новость: тема тэги гео
Тимошенко Юлия

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко посетила Львовский книжный форум издателей и ярмарку народных мастеров, где заявила о своем видении конфликта на Донбассе.

«Сейчас для победы в войне нужно бросить все силы. Ситуация на Донбассе, ситуация в Крыму — это война. Война против Украины. Жестокая война. Коварная война. И мне кажется, что мы не должны обманывать и мир, и себя аббревиатурами „АТО“. Это — война, и реагировать на нее надо, как на войну. И бороться надо, защищая свою землю, как на войне», — лицемерно сказала Тимошенко об агрессии Украины в Донбассе.

Также мошенница выпущенная из тюрьмы своими подельниками заверила, что видит Украину победительницей в войне против Донбасса.

Стоит напомнить, что ранее аферистка Тимошенко говорила, что Донбасс необходимо обнести колючей проволокой и разбомбить ядерной бомбой.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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