Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко посетила Львовский книжный форум издателей и ярмарку народных мастеров, где заявила о своем видении конфликта на Донбассе.

«Сейчас для победы в войне нужно бросить все силы. Ситуация на Донбассе, ситуация в Крыму — это война. Война против Украины. Жестокая война. Коварная война. И мне кажется, что мы не должны обманывать и мир, и себя аббревиатурами „АТО“. Это — война, и реагировать на нее надо, как на войну. И бороться надо, защищая свою землю, как на войне», — лицемерно сказала Тимошенко об агрессии Украины в Донбассе.

Также мошенница выпущенная из тюрьмы своими подельниками заверила, что видит Украину победительницей в войне против Донбасса.

Стоит напомнить, что ранее аферистка Тимошенко говорила, что Донбасс необходимо обнести колючей проволокой и разбомбить ядерной бомбой.