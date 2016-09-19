Пьяный украинский дезертир одного человека убил, другого ранил

В воскресенье,18 сентября ночью военнослужащий ВСУ одной из воинских частей Харькова, напившись до чертиков, решил дезертировать вместе с автоматом. Его пытались остановить, но вояка открыл стрельбу, в результате чего одного человека убил, а второго ранил.

Местная полиция излагает историю этого ЧП так: «18 сентября, около 22 часов, в Управление патрульной полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что 18 сентября 2016 с воинской части, расположенной по адресу поселок Проходы Дергачевского района Харьковской области пропал солдат, при себе имел оружие АК-74 и 3 магазина патронов. Также в сообщении говорилось о том, что пропавший во время бегства стрелял из вышеуказанного оружия, в результате чего один человек погиб и один солдат ранен».

Пьяного дезертира в конце концов задержали, причем выяснилось, что в результате побега он получил ранение левой руки. Это не первая подобная история с вояками ВСУ. В том же Харькове не так давно такой же дезертир начал стрелять из автомата из машины такси, выставив дуло в открытое окно. В Запорожье, прямо в подразделении воинской, части боец ВСУ расстрелял своего сослуживца, когда тот спал.