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Вечный «правосек» Ярош предлагает ликвидировать беглого президента Украины Януковича

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 19:14 Новость: тема тэги гео
Ярош

Нынче депутат верховной Рады и главком так называемой Украинской Добровольческой армии (УДА), но вечный «правосек» по убеждениям, Дмитрий Ярош в интервью украинским СМИ заявил, что следует перенять практику спецслужб Израиля, которые тихо ликвидируют своих врагов в любой точке мира. Отвечая на вопрос о судьбе бежавшего во время еврмайдана с Украины президента Януковича, Ярош сказал, что «в отношении подобных лиц израильские спецслужбы даже не доводят дело до суда».

«Сразу происходит ликвидация. Эти твари столько горя натворили… Сколько крови уже из-за них пролито», — сказал Ярош.

Напомним: суд Евросоюза признал незаконными санкции в отношении Виктора Януковича. Более того, сам Янукович потребовал от ЕС прекратить его преследование.

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