У 60% лифтов в украинских многоэтажках истек срок эксплуатации

По данным Министерства регионального развития, почти у 60% лифтов на Украине срок эксплуатации давно истек. Критическая ситуация в Харьковской и Черкасской областях — 80% в группе риска. В конце августа в Киеве оборвался лифт с супругами внутри, однако в компании, которая обслуживает дом, даже не планируют его ремонтировать, мотивируя тем, что пострадавшие сами вышли из поврежденного подъемника и не получили критических повреждений.

В Киеве из 22 тысяч функционирующих лифтов — у половины истек срок эксплуатации. То есть почти каждый второй подъемник — потенциальный убийца.

Так, 28 августа, в Киеве в одном из подъездов многоэтажки на проспекте Бажана, 10 на третьем этаже оборвался лифт. Пострадала супружеская пара. Люди живы, следственная комиссия работает — значит, вопрос исчерпан, успокаивают чиновники. Зато жители дома забили тревогу.

«Очень много жалоб на состояние лифтов, но, к сожалению, на вот эти жалобы не было никакой реакции», — возмущается местный житель Максим Файдор.

Как зафиксировали медики, у женщины был ушиб шейного отдела позвоночника, у мужчины — травмирован поперек. Но чиновники успокаивают людей, будто ничего не произошло.

«Мужчина отказался от госпитализации, а женщина три дня побыла в больнице и была выписана в удовлетворительном состоянии», — отметил Роман Ткачук, начальник Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА.

ЖЭК, который обслуживает дом, принадлежит фирме, что, собственно, и построила многоэтажку на Бажана. А называется фирма — ООО «Ковальская-житлобуд». Местные жители признаются, что боятся представителей этой компании, потому что из 35 домов, которые она обслуживает, почти никому не удалось создать ОСМД.

«Приехал автобус титушок, где 20 человек, сотрудники „Ковальская-жилсервис“. Они своими ключами открыли двери, выбросили охрану ОСМД», — утверждает местный житель Максим Файдор.

Коммунальные рабовладельцы — именно так называют Александра и Сергея Пилипенко, владельцев промышленно-строительной группы «Ковальская-житлобуд».

«Это мафиозная структура, которая отмывает просто деньги. „Ковальская“ нас обворовывает на мусоре, на пожарных гидрантах», — уверена Галина Белей, жительница дома № 10 на проспекте Бажана.

В самой «Ковальской» долго отказывались от комментариев, но наконец созрели. Директор вместо себя уполномочил говорить других, — которые, под его строгим наблюдением — сразу сделали сенсационное заявление.

«Нельзя рассматривать эту ситуацию как аварию или трагедию, это штатная ситуация. Людей выпустили, все здоровы», — говорит инженер по охране труда ЖЭК «Ковальская жилсервис» Светлана Кислякова.

Более того, по словам представителей ЖЭКа, никакой аварии не было, поэтому ремонту лифт не подлежит.

Как удалось узнать журналистам, в КГГА уже почти два года системно борются с неисправными лифтами. Вроде и есть приказ, и заказчики, и даже солидный бюджет.

«В соответствии с распоряжением определен перечень домов, в которых планируется выполнить эти работы по реконструкции лифтов», — сообщил Александр Саушев, заместитель директора коммунального предприятия «Киевстройреконструкция».

Чтобы отремонтировать один пассажирский лифт грузоподъемностью 400 килограммов в 9-этажном доме — подрядчикам нужно примерно 800–660 тысяч гривен. Если же лифт в 16-этажном доме и выше — от 880 000. По распоряжению в 2016 году запланирована реконструкция 117 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. На что выделено 104, 5 миллиона гривен. Фактически план по ремонту лифтов недовыполнен аж на 30%!

«Подрядная организация не успела выполнить все работы», — пояснил Александр Саушев.

Но уже не на камеру чиновник признался, что на самом деле задержка с ремонтом — через предвыборные программы районных депутатов, которые, чтобы получить благосклонность избирателей, обещают отремонтировать и заносят в списки лифты, срок эксплуатации которых еще не истек.