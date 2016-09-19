Глава ДНР призвал Киев на очередной встрече в Минске подписать, наконец, соглашение о разведении войск на Донбассе

Во вторник, 20 сентября, в Минске состоится очередной раунд переговоров по ситуации на Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко призвал украинскую сторону на этой встрече подписать, наконец, соглашение о разведении войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Вот что сказал глава Республики сказал в эфире телеканала «Россия 24»: «Мы все-таки приверженцы Минских соглашений, мы действительно хотим мира. Завтра, во вторник, в Минске пройдет встреча контактной подгруппы по безопасности. Вопрос, который там будут обсуждать, — это подписание документа, регламентирующего разведение подразделений на линии соприкосновения. Я рекомендую Киеву подписать этот документ, который практически согласован, и не вносить дополнительные правки и всякие изменения, которые они постоянно делают».

Захарченко также обратился к руководству Германии и Франции — государствам, которые выступают гарантами «Минска-2», призвав их повлиять на Киев в вопросе подписания этого соглашения. «Иначе все заявления Киева о том, что он приверженец „Минска“ и ратует за мир, окажутся очередной ложью», — подчеркнул лидер ДНР.

Напомним: на минувшей неделе в Киеве, а затем и на Донбассе побывали главы МИД Германии и Франции — Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро, после чего была озвучена «дорожная карта» воплощения в жизнь минских договоренностей по Донбассу. На первом этапе в условиях полного прекращения огня на Донбассе с 15 сентября обе противоборствующие стороны должны согласовать районы отведения войск и создать первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно украинские парламентарии обязаны приступить к разработке законопроектов о выборах на Донбассе и об особом статусе региона. Впрочем, судя по заявлениям из Верховной Рады, украинские законодатели по-прежнему не хотят даже говорить о каком-либо статусе Донбасса.