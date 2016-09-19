Константиновский химзавод — еще одна жертва экономических реформ на Украине: ни зарплат, ни продукции

Химический завод в донбасском городе Константиновке, оккупированном сейчас ВСУ, приказал долго жить. Предприятие полностью остановлено, из-за чего работники вышли на митинг, требуя погасить образовавшийся долг по заработной плате. Чтобы погасить назревающий бунт, рабочим завода выдали часть зарплаты.

«То, что нам перечислили деньги, это не выдача зарплаты, это третья часть. Цеха, которые два месяца работали и выпускали сульфат калия и соляную кислоту, зарплату не получили в полном объеме», — рассказала представитель инициативной группы Раиса.

Состоялась встреча рабочих с управляющим санацией КХЗ. Тот сообщил заводчанам, что производство полностью остановлено из-за отсутствия спроса на продукцию. По словам «санатора», нет даже возможности реализовать… металлолом (по сути, порезать оборудование на металл и продать — ред.), так как все имущество КХЗ арестовано в связи с процедурой банкротства.

Государственное предприятие «Константиновский химзавод» — одно из старейших на Донбассе. Выпускали здесь не только сульфат калия и соляную кислоту, но и большое количество товаров народного потребления — теплицы, ограждения, таганы для приготовления пищи, различные емкости и многое другое, что всегда пользуется спросом у населения.

Версий закрытия КХЗ две-либо украинцы и предприятия, которые использовали химическую продукцию завода действительно так обеднели, что лишились всякой покупательской способности, либо Константиновский химзавод закрывают в угоду иностранным производителям, выпускающим аналогичную продукцию.