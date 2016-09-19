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Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

опубликовано Nvb2003 в Пнд, 19/09/2016 - 20:14
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Тренировка по противодействию террористам и диверсантам, проведенная в Республике 18 сентября, показала высокую готовность, профессионализм и слаженность действий Народной милиции и правоохранительных органов ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

Он отметил, что, несмотря на режим прекращения огня, Народная милиция не ослабляет бдительность, уделяя особое внимание вопросам противодействия терроризму в ЛНР.

"С этой целью постоянно совершенствуются навыки и подготовка подразделений в ходе занятий по боевой подготовке", - добавил майор.

"Итоги вчерашних проведенных учений с подразделениями антитеррора подтвердили высокую готовность и слаженность, профессионализм и тесное взаимодействие с Министерством государственной безопасности, Министерством внутренних дел и Министерством чрезвычайных ситуаций в решении задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника на нашей территории", - подчеркнул Марочко.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"