Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Тренировка по противодействию террористам и диверсантам, проведенная в Республике 18 сентября, показала высокую готовность, профессионализм и слаженность действий Народной милиции и правоохранительных органов ЛНР. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

Он отметил, что, несмотря на режим прекращения огня, Народная милиция не ослабляет бдительность, уделяя особое внимание вопросам противодействия терроризму в ЛНР.

"С этой целью постоянно совершенствуются навыки и подготовка подразделений в ходе занятий по боевой подготовке", - добавил майор.

"Итоги вчерашних проведенных учений с подразделениями антитеррора подтвердили высокую готовность и слаженность, профессионализм и тесное взаимодействие с Министерством государственной безопасности, Министерством внутренних дел и Министерством чрезвычайных ситуаций в решении задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника на нашей территории", - подчеркнул Марочко.