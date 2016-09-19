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В Донецке глава ДНР Захарченко и представитель ОБСЕ Хуг обсудили ситуацию на Донбассе

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 20:39 Новость: тема тэги гео
обсе

Об этом в понедельник, 19 сентября, на брифинге рассказал глава ДНР Александр Захарченко: «Только что закончилась встреча с Александром Хугом. Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Мы передали ряд предложений по обеспечению безопасности пребывания членов миссии ОБСЕ на территории ДНР и беспрепятственной организации полетов беспилотных летательных аппаратов миссии. Они обещали это все рассмотреть, и к 25 сентября дать ответ на эти предложения».

На состоявшейся встрече также обсуждался вопрос непрекращающихся обстрелов территории Республики украинскими силовиками и отсутствие контроля за действиями украинских военных подразделений в так называемой зоне «АТО». «Мы указали на то, что украинские военные обстреливают мирное население, страдает социальная инфраструктура. В миссии ОБСЕ согласилась с этим. Они обратили внимание на эти сообщения и пообещали провести беседу с украинской стороной» — отметил Александр Захарченко.

Напомним: месяц назад заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг уже встречался в Донецке с главой Республики Александром Захарченко. Тогда Хуг рассказал, что обсудил с Захарченко вопросы предоставления наблюдателям доступа в нужные им для работы локации ДНР, а также проблемы с нарушением режима прекращения огня, особенно на территориях, где проживает мирное население. «Мы уже достаточно долгое время пытались организовать встречу с главой ДНР, с господином Захарченко, и господин Захарченко откликнулся на нашу просьбу о встрече», — прокомментировал августовские переговоры замглавы миссии ОБСЕ.

Похоже, прямые контакты международной миссии с руководством ДНР становятся традицией. Главное, что это работало на мир для населения Донбасса, которое постоянно живет под угрозой украинских обстрелов.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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