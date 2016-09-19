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Канадские инструкторы учат украинских вояк боям в городских условиях

опубликовано vinodelov в Пнд, 19/09/2016 - 21:15 Новость: тема тэги гео
Марочко

По данным разведки Луганской Народной Республики на Донбасс прибыли канадские военные инструкторы для подготовки украинских силовиков к боям в городских условиях. Учения проходят недалеко от границы с ЛНР. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Счастье подразделения второго батальона 28 отдельной механизированной бригады ВСУ проходят подготовку к ведению боя в городских условиях под руководством канадских инструкторов» — сказал Марочко.

По словам представителя военного ведомства ЛНР, несмотря на присутствие военных из Канады, в украинских подразделениях на Луганщине преобладает низкое морально-психологическое настроение. Украинские бойцы регулярно принимают алкогольные и наркотические препараты.

«Установлены факты неоднократного группового употребления спиртных напитков, что не может не сказаться на уровне подготовки подразделений. Причинами данных фактов является несвоевременная ротация подразделений 28-й бригады и безразличное отношение украинских командиров к проблемам своих подчиненных» — подытожил Андрей Марочко.

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